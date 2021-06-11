عملية انتحارية تستهدف قوات الحزام الأمني في جنوب اليمن

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http://almnatiq.net/?p=992146
المناطق - الرياض

قتل 8 جنود وأصيب آخرون، يوم الجمعة، بتفجير إرهابي بدراجة نارية مفخخة، استهدفت عربة لنقل الجنود في محافظة أبين جنوبي اليمن.

ووقع الانفجار في سوق مدينة زنجبار بالمحافظة المطلة على بحر العرب، وتعد محور تهدئة مدعومة من التحالف بقيادة السعودية .

وقال مصدر، في قوات الحزام الأمني بعدن : إن المعلومات التي وصلتهم من أبين تفيد بأن دراجةً نارية تم إيقافها بجانب عربة نقل الجنود نوع “ديّنا”، وانفجرت بمجرد عودة الجنود من أداء صلاة الجمعة وصعودهم على العربة وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” .

وأضاف المصدر أن المنطقة التي انفجرت فيها الدراجة المفخخة تضم سوقا للقات، وتزدحم بالمواطنين في مثل هذا الوقت من يوم الجمعة.

ونقل الجرحى والقتلى على الفور إلى مستشفى الرازي في خنفر لإنقاذ حياة الجرحى، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع

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