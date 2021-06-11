بالصور.. القبض على “أسامة الخطير” قاتل العشرات في أوغندا

المناطق - وكالات

تمكّن سكان قرية لوغانغا الواقعة في أوغندا، من اصطياد التمساح المعروف لديهم باسم “أسامة”، والذي يعتقد أنه تسبب بوفاة 80 شخصا، على مدار 14 سنة.

وأطلق سكان البلدة على التمساح الذي يبلغ عمره 75 عاما، اسم أسامة، لربط هجماته الدموية بزعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.

ويعتقد سكان البلدة أن نشاط التمساح تنامى بشكل كبير خلال الفترة الواقعة بين عامي 1991 و2005، حيث قضى على عشر سكان القرية.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن أحد الناجين من هجوم التمساح أسامة، قوله إن الأخير هاجم قاربا للصيد كان يستقله برفقة شقيقه، وقام بقلبه، وخطف أخيه لأعماق البحيرة التي كانوا يبحرون على سطحها.