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“الموارد البشرية” تعلن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس 15 يونيو الجاري

“الموارد البشرية” تعلن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس 15 يونيو الجاري
http://almnatiq.net/?p=992164
المناطق - واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص سيبدأ من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.
وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر قرارًا وزاريًا في 29 / 10 / 1442 هـ يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتتفيذ هذا القرار.
يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية. وتستقبل الوزارة جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق معا للرصد.
وللمزيد، يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري عبر زيارة الرابط التالي:
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/3502021.pdf

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