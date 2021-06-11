“بيت الصحة” توعية ولقاحات وتبرع بالدم في مهرجان زيتون الجوف الدولي

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تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف في مهرجان زيتون الجوف الدولي عبر معرض “بيت الصحة”.

وأوضح مدير الإعلام والتوعية الصحية بصحة الجوف تيسير العلي أن البيت يقدم خدمات متنوعة لزوار المهرجان، ويضم جناح “إعرف أرقامك” ويتم من خلاله تعرف الزوار على قياساتهم من السكر والضغط وكتلة الجسم وتسجيلها عبر تطبيق صحتي، وعيادة طب الأسنان المتنقلة تقدم خدمات الكشف للزوار ، والعيادة الاستشارية والتي تستضيف بشكل يومي استشاري يقدم الاستشارات الطبية للزوار، كما يقدم بيت الصحة دورات الإنعاش القلبي وإنقاذ الغصة للزوار عبر جناح الإنعاش القلبي، ويعرف بيت الصحة بمنصة التطوع الصحي عبر جناح التطوع الصحي ويحث الزوار على التسجيل والانضمام للتطوع.

وأشار إلى أن البيت يضم معرض التحول الصحي, ومركز لقاحات لكبار السن فوق الستين دون مواعيد، حيث خصصت بوابة خاصة لهم للدخول لأخذ اللقاحات، ويصاحب بيت الصحة حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة.

وأكد العلي أن هذه المشاركة تأتي لرفع الوعي الصحي عبر استغلال مناسبات المنطقة للمساهمة في إيجاد مجتمع صحي ينعكس ذلك على جودة الحياة، وهي أحد أهم أهداف رؤية 2030.