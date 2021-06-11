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لجنة متابعة مخالفي نظام الرعي والغابات بالقصيم تسترد 1665 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي

لجنة متابعة مخالفي نظام الرعي والغابات بالقصيم تسترد 1665 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي

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لجنة متابعة مخالفي نظام الرعي والغابات بالقصيم تسترد 1665 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي

لجنة متابعة مخالفي نظام الرعي والغابات بالقصيم تسترد 1665 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي
http://almnatiq.net/?p=992173
المناطق - واس

بتوجيه ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تمكنت لجنة متابعة مخالفي نظام الرعي والغابات بالمنطقة من استرداد أكبر كمية الحطب المحلي من مخالفي النظام بلغت 1665 مترًا مكعبًا.
وكان سمو أمير القصيم قد وجه بتشكيل لجنة تضم في عضويتها جهات حكومية تمثل (الإمارة ، والشرطة ، والدفاع المدني ، ومكتب وزارة الزراعة والبيئة والمياه ، والأمانة) ، بهدف الوقوف على المواقع التي تستخدم في تخزين وبيع الحطب المحلي في تسعة أحواش في عدد من الأحياء السكنية بمدينة بريدة.
وأسهمت الجولات الميدانية للجنة في ضبط المخالفين للنظام واسترداد كميات الحطب المحلي ، وإغلاق أربعة مواقع من الجهات المختصة لعدم وجود أصحابها، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات اللازمة بحقهم بحسب التعليمات والأنظمة.

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