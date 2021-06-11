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نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ ناصر الشثري

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نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ ناصر الشثري

نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ ناصر الشثري
http://almnatiq.net/?p=992181
المناطق - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عصر اليوم صلاة الميت على معالي المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري.
وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة.
وقدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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