احدث الأخبار

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تطرح وظائف شاغرة في القوات البرية الملكية
أبرز المواد
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بناء ثلاثة صفوف إضافية لمواصلة التعليم في مدرسة التعاون الحكومية بمديرية المعافر بتعز
دولي
 الرئيس المصري يستقبل ولي العهد في شرم الشيخ
أبرز المواد
 وكيل “الصحة”: الجرعة الواحدة لا تكفي لمواجهة السلالة الهندية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تنتخب الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن
أبرز المواد
 الكويت تدين الهجمات الصاروخية التي نفذتها ميليشيات الحوثي على مدينة مأرب
أبرز المواد
 أكثر من 900 مستفيد من خدمات العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض خلال شهر مايو
دولي
 نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ ناصر الشثري
منطقة الرياض
 مشروع “بطاقة الحج الذكية” يجذب مرتادي معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 لجنة متابعة مخالفي نظام الرعي والغابات بالقصيم تسترد 1665 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي
منطقة القصيم
 “بيت الصحة” توعية ولقاحات وتبرع بالدم في مهرجان زيتون الجوف الدولي
منطقة الجوف
تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ

أبرز المواد
وزارة الدفاع تطرح وظائف شاغرة في القوات البرية الملكية

وزارة الدفاع تطرح وظائف شاغرة في القوات البرية الملكية

أبرز المواد
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بناء ثلاثة صفوف إضافية لمواصلة التعليم في مدرسة التعاون الحكومية بمديرية المعافر بتعز

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بناء ثلاثة صفوف إضافية لمواصلة التعليم في مدرسة التعاون الحكومية بمديرية المعافر بتعز

دولي
الرئيس المصري يستقبل ولي العهد في شرم الشيخ

الرئيس المصري يستقبل ولي العهد في شرم الشيخ

أبرز المواد

أكثر من 900 مستفيد من خدمات العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض خلال شهر مايو

أكثر من 900 مستفيد من خدمات العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض خلال شهر مايو
http://almnatiq.net/?p=992184
المناطق - واس

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 919 مستفيداً خلال شهر مايو 2021م.
وراجع عيادة الطوارئ 54 مستفيداً، وعيادة الباطنية 658 شخصاً، وعيادة التوعية والتثقيف 177 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 30 حالة.
وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 748 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 155 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 14 مستفيدا، كما تم تنفيذ 16 نشاطا للتخلص من النفايات.

روابط ذات صلة

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بناء ثلاثة صفوف إضافية لمواصلة التعليم في مدرسة التعاون الحكومية بمديرية المعافر بتعز

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بناء ثلاثة صفوف إضافية لمواصلة التعليم في مدرسة التعاون الحكومية بمديرية المعافر بتعز
الأمم المتحدة تنتخب الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن

الأمم المتحدة تنتخب الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن
الكويت تدين الهجمات الصاروخية التي نفذتها ميليشيات الحوثي على مدينة مأرب

الكويت تدين الهجمات الصاروخية التي نفذتها ميليشيات الحوثي على مدينة مأرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*