أكثر من 900 مستفيد من خدمات العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض خلال شهر مايو

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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 919 مستفيداً خلال شهر مايو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 54 مستفيداً، وعيادة الباطنية 658 شخصاً، وعيادة التوعية والتثقيف 177 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 30 حالة.

وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 748 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 155 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 14 مستفيدا، كما تم تنفيذ 16 نشاطا للتخلص من النفايات.