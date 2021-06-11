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وكيل “الصحة”: الجرعة الواحدة لا تكفي لمواجهة السلالة الهندية

وكيل “الصحة”: الجرعة الواحدة لا تكفي لمواجهة السلالة الهندية
http://almnatiq.net/?p=992193
المناطق - الرياض:

استعرض وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الجمعة، بعض المعلومات المهمة بشأن مواجهة سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي نشأت في الهند.

وأوضح أن انتشار هذه السلالة في بريطانيا دفع الحكومة هناك إلى الاستعجال في تغطية أكبر عدد ممكن من السكان بالجرعة الثانية من اللقاحات، حيث إن الجرعة الواحدة لا تكفي لمواجهة النسخة المتحورة من الفيروس التاجي.

يُذكر أن سلالة “دلتا” قد بدأت في الانتشار داخل عدد من البلدان في العالم آخرها الصين، وتحديدًا مدينة جوانزو، التي شهدت أعدادًا غير مسبوقة من الإصابات بالسلالة المتحورة.

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