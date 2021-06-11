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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بناء ثلاثة صفوف إضافية لمواصلة التعليم في مدرسة التعاون الحكومية بمديرية المعافر بتعز

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بناء ثلاثة صفوف إضافية لمواصلة التعليم في مدرسة التعاون الحكومية بمديرية المعافر بتعز

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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بناء ثلاثة صفوف إضافية لمواصلة التعليم في مدرسة التعاون الحكومية بمديرية المعافر بتعز

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بناء ثلاثة صفوف إضافية لمواصلة التعليم في مدرسة التعاون الحكومية بمديرية المعافر بتعز
http://almnatiq.net/?p=992200
المناطق - واس

بُنيت بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة صفوف إضافية في مدرسة التعاون الحكومية لدعم الأطفال ومواصلة تعليمهم في مديرية المعافر بمحافظة تعز للتخفيف من الازدحام في المدارس، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم قطاع التعليم اليمني، وإلى تعزيز الفرص التعليمية لدى الأطفال وتحفيزهم للالتحاق بالعملية التعليمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من أجل إيجاد جيل واعٍ متسلح بالعلم والمعرفة.

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