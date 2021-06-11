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بيان من صحة القصيم بشأن حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة

بيان من صحة القصيم بشأن حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة
http://almnatiq.net/?p=992212
المناطق - الرياض:

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم بياناً، أوضحت فيه ملابسات الحريق الذي اندلع، اليوم الجمعة، في مستشفى الملك سعود بمحافظة بعنيزة.

وبينت أنه عند تمام الساعة 12.15 مساء اندلع حريق محدود في قسم الأشعة، وباشرته فرق الأمن والسلامة بالمنشأة وفرقة من الدفاع المدني.

وأضافت، قامت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بالتفاعل بحسب الخطط المعتمدة للطوارئ، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وأكدت عدم تأثر الخدمات المقدمة للمستفيدين وعودة العمل إلى طبيعته، وأنه جارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المعنية لمعرفة المسببات ووضع التوصيات اللازمة.

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