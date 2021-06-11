وزير الرياضة لـ نجوم المنتخب السعودي: طموحنا فيكم كبير

المناطق - الرياض:

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالة لـ نجوم المنتخب السعودي، وذلك قبل مواجهة منتخب سنغافورة مساء اليوم الجمعة.

وغرد وزير الرياضة قائلًا: “بالتوفيق للأخضر بمباراته أمام سنغافورة، طموحنا فيكم كبير وبإذن الله نستمر بالصدارة”.

وكان الأخضر تفوق على منتخب اليمن السبت الماضي بالفوز بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة، حيث سجل للأخضر سالم الدوسري هدفًا وفهد المولد هدفين.

أما منتخب سنغافورة فخسر من منتخب أوزبكستان بخماسية دون رد يوم الاثنين الماضي بالجولة التاسعة بين الفريقين في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفي حال نجح الأخضر في الفوز على سنغافورة، فسوف يضمن التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية.