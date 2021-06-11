بايدن يرحب بالتزام قادة مجموعة (G7) بتقديم أكثر من مليار لقاح كوفيد-19 للعالم

المناطق - واس:

رحب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، بالالتزام التاريخي لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع والدول المضيفة، بتقديم أكثر من مليار لقاح إضافي لكوفيد-19 للعالم.



وقال بيان صادر اليوم عن البيت الأبيض: إن هذا الالتزام، يشكّل ركيزة أساسية لمجموعة شاملة من إجراءات (G7+) لإنهاء هذا الوباء العالمي في عام 2022، مشيراً إلى أن خطة عمل (G7+) التي سيُتفق عليها من قبل القادة، تشمل تطعيم أكثر الفئات ضعفاً في العالم، وتوفير إمدادات الطوارئ، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وتهيئة المجتمع الدولي للاستعداد للكوارث البيولوجية المستقبلية ومنعها واكتشافها والاستجابة لها.



وأشار البيان إلى استثمار الإدارة الأمريكية من خلال مؤسسة تمويل التنمية في الطاقة الإنتاجية المحلية للقاحات الآمنة والفعالة، التي ستدعم ما لا يقل عن مليار جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2022، وذلك يشمل الجهود من خلال شراكة اللقاحات الرباعية للولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، ومع مؤسسات تمويل التنمية النظيرة.