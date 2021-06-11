الإعلان عن حكومة انتقالية في مالي

المناطق - واس:

أعلن رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا اليوم، عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة تتكون من 28 عضواً، 25 منهم وزراء و 3 وزراء مفوضين.



وأفادت وكالة الأنباء المالية عن سكرتير الرئاسة المالية علي كوليبالي، أن الجيش احتفظ بالحقائب الرئيسة في الحكومة الجديدة مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، فيما تولى ساديو كامارا حقيبة الدفاع، واحتفظ إسماعيل واغية بحقيبة المصالحة الوطنية، كما تولى حقيبة إعادة تأسيس الدولة إبراهيم إيكاسا مايغا، وشغل حقيبة الخارجية عبد الله ديوب.