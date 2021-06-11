احدث الأخبار

خام برنت يتخطى الـ 73 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عامين
أبرز المواد
 فيديو وصور.. “الأخضر” يعبر سنغافورة بثلاثية قاتلة ويتأهل للدور النهائي لتصفيات المونديال
أبرز المواد
 صور.. أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي أميرالكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح
أبرز المواد
 الإعلان عن حكومة انتقالية في مالي
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 15.5 مليون جرعة
أبرز المواد
 هاتفيًا.. خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح
أبرز المواد
 بايدن يرحب بالتزام قادة مجموعة (G7) بتقديم أكثر من مليار لقاح كوفيد-19 للعالم
أبرز المواد
 وزير الرياضة لـ نجوم المنتخب السعودي: طموحنا فيكم كبير
أبرز المواد
 لقاء ودي يجمع ولي العهد والرئيس السيسي في شرم الشيخ
أبرز المواد
 وفاة مواطن أثناء انتظاره طلبه داخل أحد المطاعم بجازان
أبرز المواد
 بيان من صحة القصيم بشأن حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة
أبرز المواد
خام برنت يتخطى الـ 73 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عامين

خام برنت يتخطى الـ 73 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عامين

أبرز المواد
فيديو وصور.. “الأخضر” يعبر سنغافورة بثلاثية قاتلة ويتأهل للدور النهائي لتصفيات المونديال

فيديو وصور.. “الأخضر” يعبر سنغافورة بثلاثية قاتلة ويتأهل للدور النهائي لتصفيات المونديال

أبرز المواد
صور.. أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري

صور.. أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري

أبرز المواد
ولي العهد يعزي أميرالكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد يعزي أميرالكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح

أبرز المواد

الإعلان عن حكومة انتقالية في مالي

الإعلان عن حكومة انتقالية في مالي
http://almnatiq.net/?p=992237
المناطق - واس:

أعلن رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا اليوم، عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة تتكون من 28 عضواً، 25 منهم وزراء و 3 وزراء مفوضين.

وأفادت وكالة الأنباء المالية عن سكرتير الرئاسة المالية علي كوليبالي، أن الجيش احتفظ بالحقائب الرئيسة في الحكومة الجديدة مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، فيما تولى ساديو كامارا حقيبة الدفاع، واحتفظ إسماعيل واغية بحقيبة المصالحة الوطنية، كما تولى حقيبة إعادة تأسيس الدولة إبراهيم إيكاسا مايغا، وشغل حقيبة الخارجية عبد الله ديوب.

روابط ذات صلة

خام برنت يتخطى الـ 73 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عامين

خام برنت يتخطى الـ 73 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عامين
فيديو وصور.. “الأخضر” يعبر سنغافورة بثلاثية قاتلة ويتأهل للدور النهائي لتصفيات المونديال

فيديو وصور.. “الأخضر” يعبر سنغافورة بثلاثية قاتلة ويتأهل للدور النهائي لتصفيات المونديال
صور.. أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري

صور.. أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*