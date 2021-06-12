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استشاري: الضحك يقوي المناعة ويطرد الطاقة السلبية

استشاري: الضحك يقوي المناعة ويطرد الطاقة السلبية
http://almnatiq.net/?p=992245
المناطق - وكالات:

كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أن هناك علاقة إيجابية بين الضحك وانخفاض هرمون التوتر، إذ مما يعزز صحة الجسم والصحة النفسية، فالفرد الذي يضحك دائمًا نجد حالته المعنوية مرتفعة دائمًا، عكس الذين لا يضحكون سواء عند المواقف السعيدة أو مشاهدة الأفلام الكوميدية فنجدهم دائمًا في حالة توتر وقلق.

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: إن من الفوائد العديدة للضحك أنه يساعد على النوم بشكل صحي، وذلك عن طريق تحفيز الإندروفين في الجسم، إذ تعمل هذه المادة كمرخي طبيعي، ويساعد ذلك في تقليل التوتر لدى والحصول على الراحة أثناء الليل، كما يعتبر من أشكال التعبير عن الفرحة والتسلية والسعادة واستخراج الطاقة السلبية عند الحزن أو الغضب، وهي ردة فعل طبيعية للإنسان لما يمر في حياته من مواقف، كما يعد الضحك من أهم وسائل التواصل بين الناس وزيادة التفاعل الاجتماعي مع الآخرين لأنه يشير إلى قبول الإنسان للآخرين.

وأشار إلى أن هناك فوائد أخرى للضحك وهي تقوية الجهاز المناعي، فالضحك يؤدي إلى زيادة عدد الخلايا التائية- وهي نوع من أنواع كرات الدم البيضاء التي تحمي أجسادنا من الأمراض- والخلايا القاتلة الطبيعية وينشط عملها وعمل المضادات المناعية والخلايا البائية، كما أن الضحك النابع من الشعور بالبهجة يزيد إفراز عنصر إنترفيرون غاما.

وخلص الدكتور محمد إلى القول: إن فوائد الضحك لا تقتصر على الكبار فقط، بل تشمل الأطفال أيضًا، إذ كشفت الدراسات أنه يمكن للطفل أن يضحك من 300- 400 مرة في اليوم، ولكن بمرور الوقت وتزامنا مع مرحلة البلوغ، ينخفض ذلك المعدل إلى أقل من 15 مرة في اليوم، لذا يجب أن نشجع الأطفال على الضحك، لفوائده الصحية والنفسية التي تنعكس عليهم.

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