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فيديو وصور.. “الأخضر” يعبر سنغافورة بثلاثية قاتلة ويتأهل للدور النهائي لتصفيات المونديال

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فيديو وصور.. “الأخضر” يعبر سنغافورة بثلاثية قاتلة ويتأهل للدور النهائي لتصفيات المونديال

فيديو وصور.. “الأخضر” يعبر سنغافورة بثلاثية قاتلة ويتأهل للدور النهائي لتصفيات المونديال
http://almnatiq.net/?p=992253
المناطق - الرياض:

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق فوز صعب أمام نظيره السنغافوري، بنتيجة 3-0 ، في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبدأ “الأخضر” بشكل ضاغط بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، يسهل من المهمة خلال باقي مجريات المباراة ولكن دون جدوى.

وحصل لاعب منتخب سنغافورة عرفان فاندي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، تلاها بطاقة جديدة لزميله “سُجاد” في الدقيقة 21.

وكثف المنتخب الوطني هجماته حتى سجل هدفاً عن طريق علي آل بليهي برأسية رائعة في الدقيقة 26 ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وكاد عبدالله الحمدان أن يسجل الهدف الأول، ولكن تسديدته جاءت أعلى المرمى، بعد عرضية رائعة من سالم الدوسري.

وحصل سالم الدوسري على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ44 من زمن الشوط الأول بعد تدخل مشترك مع مدافع منتخب سنغافورة.

وواصل “الأخضر” الضغط على نظيره السنغافوري، عن طريق الثلاثي سالم الدوسري وفهد المولد وعبدالله الحمدان، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة 46 دخل صالح الشهري وسامي النجعي بدلا من علي الأسمري وعبدالله الحمدان.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الوطني الضغط على نظيره السنغافوري، وحاول سالم الدوسري استخدام مهارته ليراوغ أكثر من لاعب لكنه في النهاية سدد الكرة ضعيفه بقدمه اليسري لتستقر في يد الحارس.

وأضاع سالم الدوسري هدفا محققا في الدقيقة 86، بعدما وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء وراوغ لكن الكرة وصلت للحارس قبل أن يسددها في الشباك.

وحصل عبدالاله المالكي على بطاقة صفراء في الدقيقة 60، ليتأكد غيابه عن مواجهة منتخب بلاده المقبلة أمام أوزباكستان.

وأهدر فهد المولد فرصة خطيرة في الدقيقة67، بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية أعلي العارضة.

وفي الدقيقة 72 تصدى القائم لفرصة خطيرة لمنتخب سنغافورة، بعدما سقطت الكرة من محمد العويس أمام مرماه.

وقرر رينارد الدفع باللاعب سعود عبد الحميد في المباراة مع حلول الدقيقة 72 بدلا من اللاعب محمد البريك.

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول لمنتخب الأخضر في الدقيقة84، مستغلا كرة عائدة من القائم الأيمن ليحولها بتسديدة مباشرة في الشباك، وبعد مرور دقيقتين سجل فهد المولد الهدف الثاني لمنتخب الأخضر.

وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب البديل صالح الشهري الهدف الثالث لمنتخب الأخضر في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 17 نقطة وظل في صدارة ترتيب المجموعة، وخلفه منتخب أوزباكستان برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب سنغافورة عند 7 نقاط.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل بشكل رسمي في التأهل إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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