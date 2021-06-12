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شرطة حائل: ضبط مواطنين ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية ووثّق الآخر ذلك ونشره

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شرطة حائل: ضبط مواطنين ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية ووثّق الآخر ذلك ونشره

شرطة حائل: ضبط مواطنين ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية ووثّق الآخر ذلك ونشره
http://almnatiq.net/?p=992281
المناطق - حائل:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضًا مستخدمي الطريق للخطر، فيما وثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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