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“الخارجية” تدشن خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

“الخارجية” تدشن خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

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“الخارجية” تدشن خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

“الخارجية” تدشن خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها
http://almnatiq.net/?p=992284
المناطق - الرياض:

في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا؛ أطلقت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

ويمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط الآتي: ‏https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa .

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