استشاري يوضح أسباب ارتفاع الحالات الحرجة بـ”كورونا”

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أرجع استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، أسباب ارتفاع الحالات الحرجة بفيروس “كورونا” في المملكة، إلى الإجازة الصيفية وكثرة التجمعات والزيارات الأسرية والمناسبات.

وقال الزامل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المملكة تحتاج لتطعيم من 7 إلى 8 ملايين شخص حتى يمكن الوصول إلى مرحلة الأمان والمناعة المجتمعية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الحصول على الجرعة الأولى يحمي المُتلقي من دخول المستشفى أو الوصول للمرحلة الحرجة، ناصحاً باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل الجميع؛ لتجنب أي ارتفاع في الإصابات.