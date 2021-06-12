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تحذير من “الصحة” لمرضى السمنة من مضاعفات “كورونا”

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تحذير من “الصحة” لمرضى السمنة من مضاعفات “كورونا”

تحذير من “الصحة” لمرضى السمنة من مضاعفات “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=992293
المناطق - الرياض:

أعادت وزارة الصحة، توجيه الدعوة لمرضى السمنة لسرعة أخذ اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”، لتجنب حدوث أي مضاعفات شديدة عند الإصابة بالفيروس.   

وأبرزت الوزارة، أن السمنة عامل خطر مستقل للإصابة بالعدوى الشديدة والوفاة، مبينةً أن أسباب التعرض للمضاعفات الشديدة تتضمن زيادة دهون البطن وزيادة احتمالية جلطات الرئة وضعف الجهاز المناعي وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.   

ونوهت إلى أن الأمراض المُتعلقة بالسمنة التي تزيد حالات الخطر تشمل مرض السكري وأمراض القلب، والربو وارتفاع ضغط الدم، وكذلك أمراض الكبد والرئة ومتلازمة الأيض.

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