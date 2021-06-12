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تعرف على أول دولة تتبنى البيتكوين كعملة قانونية

تعرف على أول دولة تتبنى البيتكوين كعملة قانونية
http://almnatiq.net/?p=992299
المناطق - وكالات:

أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي، بعدما صوت المشرعون في الكونجرس بأغلبية ساحقة لصالح قانون العملة الافتراضية.

وقال رئيس السلفادور “نجيب بقيلة” في وقت سابق الأربعاء عبر “تويتر”، إنه أرسل القانون إلى الكونجرس للتصويت عليه، ثم أعلن بعد ذلك تمريره.

والغرض من هذا القانون هو تنظيم البيتكوين كعملة قانونية غير مقيدة وغير محدودة في أي معاملة، ويمكن عرض الأسعار بالبيتكوين ودفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل بالبيتكوين لضريبة الأرباح الرأسمالية.

يذكر أن ما يقرب من 70% من سكان السلفادور ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، ويُنظر إلى البيتكوين باعتبارها وسيلة لزيادة الشمول المالي.

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