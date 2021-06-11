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عدد من لاعبي “الاتحاد” و”الأهلي” وأعضاء غرفة جدة يزورون معرض مشروعات مكة الرقمي

عدد من لاعبي “الاتحاد” و”الأهلي” وأعضاء غرفة جدة يزورون معرض مشروعات مكة الرقمي

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عدد من لاعبي “الاتحاد” و”الأهلي” وأعضاء غرفة جدة يزورون معرض مشروعات مكة الرقمي

عدد من لاعبي “الاتحاد” و”الأهلي” وأعضاء غرفة جدة يزورون معرض مشروعات مكة الرقمي
http://almnatiq.net/?p=992314
المناطق - مكة المكرمة:

زار عدد من لاعبي ناديي الاتحاد والأهلي، معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، الذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل الأربعاء الماضي.

وتجول اللاعبين داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة التي يتجاوز عددها 100 مشروع.

وأشاد اللاعب مناف أبو شقير بالجهود الكبيرة التي قامت بها إمارة منطقة مكة المكرمة في تجسيد مشاريع منطقتها بلغة رقمية تحت سقف قبة جدة.

وهنأ اللاعب سعيد المولد إمارة مكة المكرمة على ما قدمته من معرض لمشروعات المنطقة، وتسليطها الضوء على
دعم قيادة المملكة ومتابعة أمير مكة وسمو نائبه ودور الجهات الحكومية التي ساهمت في بناء الإنسان وتنمية المكان.

فيما أكد اللاعب مبروك زايد أن المعرض حقق أحد محاور رؤية المملكة 2030 وهو التحول الرقمي.

كما زار عدد من أعضاء غرفة جدة التجارية اليوم المعرض، وتجول أعضاء الغرفة التجارية داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة المكرمة.

وأشاد نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة خلف العتيبي بالمعرض الذي شيدته إمارة مكة والذي يأتي استشعارا من أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومسؤولي القطاعات الحكومية بأهمية مكة الدينية والاجتماعية، وهو مداعاة للفخر لاسيما تحت سقف أكبر قبة بالعالم.

فيما أكد نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة فايز الحربي أن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنمويًّا وتقنيًّا، وهو غير مستغرب على أمير منطقة مكه ونائبه.

وأوضحت عضو الغرفة التجارية بجدة سارة العايض أن المعرض سلط الضوء على المنجزات التي تحقّقت في المنطقة على مدى 14 عامًا، كما قدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة.

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