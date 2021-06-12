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صيدليات ومحطات وقود لبنان تغلق أبوابها احتجاجًا على نقص الإمدادات

صيدليات ومحطات وقود لبنان تغلق أبوابها احتجاجًا على نقص الإمدادات

أبرز المواد

صيدليات ومحطات وقود لبنان تغلق أبوابها احتجاجًا على نقص الإمدادات

صيدليات ومحطات وقود لبنان تغلق أبوابها احتجاجًا على نقص الإمدادات
http://almnatiq.net/?p=992359
المناطق - الرياض

قررت الصيدليات في جميع أنحاء لبنان ومحطات الوقود إغلاق أبوابها، أمس الجمعة، وذلك احتجاجا على نقص حاد في الإمدادات.

واصطف سائقو السيارات يبحثون عن الوقود لساعات خارج محطات البنزين منذ بزوغ الفجر.

ودعا الصيادلة إلى الإضرال بسبب نقص الأدوية، والبنزين، وحليب الأطفال، ما يدل على الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان.

ووسط تقاعس سياسي كامل من قبل قادة لبنان، توقفت الحركة في مجمعات سكنية بأنحاء البلاد، مما تسبب في اختناقات مرورية هائلة، بسبب اصطفاف سائقي السيارات خارج محطات الوقود.

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