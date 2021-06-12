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العيادات الطبية بإغاثي سلمان تقدم خدماتها لـ 700 مستفيد بحجة

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العيادات الطبية بإغاثي سلمان تقدم خدماتها لـ 700 مستفيد بحجة

العيادات الطبية بإغاثي سلمان تقدم خدماتها لـ 700 مستفيد بحجة
http://almnatiq.net/?p=992362
المناطق - الرياض

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 700 مستفيد خلال شهر مايو 2021م.
وراجع عيادة الطوارئ 103 مستفيدين، وعيادة الباطنية 108 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 67 مراجعا، وعيادة الصحة الإنجابية 23 حالة، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 22 مريضا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 29 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 20 فردا، كما صرفت الأدوية لـ 260 فرداً، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 68 مريضًا، كما تم تنفيذ 16 نشاطا للتخلص من النفايات.

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