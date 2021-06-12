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جمعية الوسطاء تعقد اجتماعها افتراضيا لانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد

جمعية الوسطاء تعقد اجتماعها افتراضيا لانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد
http://almnatiq.net/?p=992376
المناطق - الرياض

عقدت جمعية الوسطاء العقاريين جمعيتها العمومية الغير عادية وذلك من خلال اجتماع افتراضيا، لانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد في دورته الأولى وذلك مساء يوم الخميس الموافق 29 شوال 1442 عن طريق الزووم، وذلك بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقد بدأت أعمال الجمعية العمومية بمقدمة ترحيبية بالجميع من رئيس المجلس للجمعية الأستاذ/ بندر الشهري والذي أشار فيها للجمعية وبرامجها وأهدافها وما ستقدمه ثم قدم شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وحرصهم في متابعة أعمال تأسيس الجمعية ثم استعرض جدول اعمال الاجتماع لقبول استقالة نائب رئيس مجلس الجمعية وكذلك استقاله المشرف المالي وانتخاب اعضاء بدلا منهم وكذلك زيادة أعضاء المجلس من خمسة الى سبعة أعضاء كما استعرض مهام المجلس ومسئوليات الجمعية العمومية، وفي ختام كلمته أشاد بجهود الجميع وأثنى على الجميع وبعدها بدأت عملية انتخابات المجلس وتشكيل أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى والتي أسفرت عن انتخاب :
ا/ بندر خلوفة الشهري – رئيسا
أ/عوض أحمد الحريري – نائب الرئيس
أ/سمير ناصر العمري – مراقب مالي
أ/يحي ابو راس الغامدي – عضو
أ/محمد هدران اليامي – عضو
أ/ماهر عبدالله الغامدي – عضو
أ/سعود محمد اليامي – عضو

ويأتي إنشاء الجمعية في ظل الدعم الذي يشهده السوق العقاري بالمملكة، من تطوير وإنشاء العديد من الجهات المتخصصة، والموافقة السامية الكريمة من مجلس الوزراء على استراتيجية القطاع العقاري، كما تهدف الجمعية إلى الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وخدمة الوسطاء العقاريين وتثقيفهم وتوعيتهم، ورفع قدراتهم وإمكانيتهم، وتمكين السعوديين والسعوديات ورواد الأعمال من هذا السوق الحيوي، ورفع مستوى جودة البحث والتطوير والتدريب، وسائل الله الكريم التوفيق والنجاح لأعضاء المجلس وبذل الجهد في سبيل خدمة الجمعية وتعزيز العمل والارتقاء بموارد الجمعية وتطوير آلية العمل وتعزيز الأهداف المستقبلية كما تطلعت الجمعية العمومية من خلال المجلس الجديد إلى نقل الجمعية لفضاءات أوسع من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وتنمية موارد الجمعية بما يحقق الأهداف والغايات العظيمة المرسومة لها .

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