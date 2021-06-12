احدث الأخبار

الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيواصل الارتفاع.. و”أوبك+” بحاجة لزيادة الإنتاج
أبرز المواد
 جمعية الوسطاء تعقد اجتماعها افتراضيا لانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد
أبرز المواد
 أسباب التغير المناخي.. ماذا يقول العلماء؟!
أبرز المواد
 بوتين : العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات
أبرز المواد
 عادات خاطئة للأطفال تعرضهم للإصابة بالفطر الأسود
أبرز المواد
 الخارجية تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً من الدول التي تم تعليق القدوم منها
أبرز المواد
 العيادات الطبية بإغاثي سلمان تقدم خدماتها لـ 700 مستفيد بحجة
أبرز المواد
 صيدليات ومحطات وقود لبنان تغلق أبوابها احتجاجًا على نقص الإمدادات
أبرز المواد
 دراسة بريطانية: “عمر الرجال أقصر من النساء”
أبرز المواد
 فلادان يهدد الأهلي بتقديم شكوي للفيفا بسبب مستحقاته المتأخرة بعد فسخ عقده
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح مثيرة للغبار وانعدام للرؤية في 7 مناطق
أبرز المواد
 عدد من لاعبي “الاتحاد” و”الأهلي” وأعضاء غرفة جدة يزورون معرض مشروعات مكة الرقمي
منطقة مكة المكرمة
الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيواصل الارتفاع.. و”أوبك+” بحاجة لزيادة الإنتاج

الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيواصل الارتفاع.. و”أوبك+” بحاجة لزيادة الإنتاج

أبرز المواد
جمعية الوسطاء تعقد اجتماعها افتراضيا لانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد

جمعية الوسطاء تعقد اجتماعها افتراضيا لانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد

أبرز المواد
أسباب التغير المناخي.. ماذا يقول العلماء؟!

أسباب التغير المناخي.. ماذا يقول العلماء؟!

أبرز المواد
بوتين : العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات

بوتين : العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات

أبرز المواد

الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيواصل الارتفاع.. و”أوبك+” بحاجة لزيادة الإنتاج

الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيواصل الارتفاع.. و”أوبك+” بحاجة لزيادة الإنتاج
http://almnatiq.net/?p=992379
المناطق - وكالات

توقَّعت وكالة الطاقة الدولية أن يحتاج منتجو النفط في تحالف “أوبك+” إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2022.

وقالت الوكالة التي مقرّها باريس، إنَّ “أوبك+” تحتاج إلى فتح الصنابير لكي تبقى الأسواق العالمية تتلقى إمدادات كافية” مضيفةً أنَّ الطلب الآخذ في الارتفاع والسياسات قصيرة الأمد للدول تقع على النقيض من دعوة الوكالة لإنهاء التمويل الجديد للنفط، والغاز، والفحم، في تقرير بشأن المناخ أصدرته الشهر الماضي.

ذكرت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن النفط أنَّ هناك مجالاً في 2022 لأعضاء مجموعة “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، لزيادة إمدادات الخام 1.4 مليون برميل يومياً فوق هدفهم للفترة بين يوليو 2021، ومارس 2022

واقتربت أسعار النفط خلال التعاملات اليوم الجمعة من أعلى مستوى في عامين عند نحو 73 دولاراً، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بدعم من التفاؤل حيال تعافي الطلب.

لفتت الوكالة إلى أنَّ تلبية الطلب الذي استعاد عافيته “من المستبعد أن يكون مشكلة”، متوقِّعةً أن يظل لدى “أوبك+” طاقة احتياطية فعلية قدرها 6.9 مليون برميل يومياً بعد يوليو، فضلاً عن أنَّ محادثات إيران مع القوى العالمية قد تحرر إمداداتها النفطية من العقوبات الأمريكية. وقالت: “إذا رُفعت العقوبات عن إيران، قد تدخل 1.4 مليون برميل يومياً إضافية إلى السوق في وقت قصير نسبياً”.

وأضافت: “يبدو أنَّ الطلب على النفط سيواصل الارتفاع، مما يبرز الجهد الهائل المطلوب للمضي في الطريق السليم للوصول إلى الطموحات المعلنة”.

روابط ذات صلة

جمعية الوسطاء تعقد اجتماعها افتراضيا لانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد

جمعية الوسطاء تعقد اجتماعها افتراضيا لانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد
أسباب التغير المناخي.. ماذا يقول العلماء؟!

أسباب التغير المناخي.. ماذا يقول العلماء؟!
بوتين : العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات

بوتين : العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*