تحذير أميركي: 60 مليون جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون” غير صالحة

المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، الجمعة، أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أخبرت شركة “جونسون آند جونسون” بأن نحو 60 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا غير صالحة للاستخدام بسبب “تلوث محتمل”.

وقالت الصحيفة الأميركية، إن إدارة الغذاء والدواء تُخطط للسماح بتوزيع 10 ملايين جرعة في الولايات المتحدة أو خارجها، لكن مع التحذير بأن الجهات التنظيمية لا تستطيع أن تضمن أنَّ شركة “إيميرجنت بيوسوليوشنز” المُشغلة لمصنع “جونسون آند جونسون” في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، اتبعت ممارسات تصنيع جيدة.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإدارة لم تُقرر بعد ما إذا كان بإمكان شركة “إيميرجنت بيوسوليوشنز”، إعادة فتح المصنع الذي أُغلق لشهرين بسبب مخاوف تنظيمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جرعات “جونسون آند جونسون” المعطاة في الولايات المتحدة حتى الآن صُنعت في مصنع الشركة بهولندا، وليس بواسطة شركة “إيميرجنت بيوسوليوشنز”.

وكانت إدارة الغذاء والدواء تحاول منذ أسابيع معرفة ما يجب القيام به بشأن ما لا يقل عن 170 مليون جرعة تُركت في وضع معلق بعد اكتشاف مشكلة كبيرة في إنتاج لقاحين في مصنع الشركة في بالتيمور.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون” وما لا يقل عن 70 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” جُمدت بعدما اكتشفت شركة “إيميرجنت بيوسوليوشنز” في مارس الماضي أن عمالها لوثوا دفعة من لقاح “جونسون آند جونسون” بمادة رئيسة تستخدم في إنتاج لقاح “أسترازينيكا”.

وأمر المسؤولون الفيدراليون بوقف الإنتاج في المصنع، وجردوا شركة “إيميرجنت بيوسوليوشنز” من مسؤوليتها المتمثلة في إنتاج لقاح “أسترازينيكا”، وكلفوا “جونسون آند جونسون” بتأكيد الرقابة المباشرة على تصنيع لقاحها في مصنع بالتيمور.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن فقدان 60 مليون جرعة يضعف خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتوزيع اللقاحات على الدول الأخرى التي لا تزال تعاني من الوباء.