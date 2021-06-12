بالصور.. الملكة إليزابيث تلتقي قادة مجموعة السبع

المناطق - وكالات

استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الجمعة، عدداً من زعماء مجموعة السبع الصناعية، في مقدمتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، في مراسم حضرها بعض أفراد العائلة المالكة من بينهم ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وحفيدها وليام وزوجته كيت.

وكان الاجتماع أول مناسبة عامة لأفراد العائلة، منذ جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة في أبريل الماضي.

ونقلت الصور الطابع الودي للقاء الذي جرى بين الملكة إليزابيث الثانية، وزعماء المجموعة، إذ التقطت حديثاً جانبياً بين الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، في لحظات تواجدت خلالها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

الملكة إليزابيث في حوار ودي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى يسارها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وخلفها الأمير تشارلز برفقة كاميلا دوقة كورنوال، في حفل استقبال على هامش قمة مجموعة السبع، كورنوال، بريطانيا، 11 يونيو 2021 – REUTERS

وتجولت الملكة داخل مشروع “إيدن” برفقة الرؤساء وأفراد من عائلتها، إذ غلب على الجولة بحسب ما رصدته عدسات المصورين الأحاديث الجانبية المشتركة، بعيداً شيئاً ما عن البروتوكولات الرسمية المتعارف عليها.

حديث بين الملكة إليزابيث وعدد من رؤساء قمة مجموعة السبع وزوجاتهم- REUTERS

الملكة إليزابيث تتجول برفقة الرؤساء وأفراد من عائلتها داخل مشروع إيدن – REUTERS

ويعتبر لقاء الملكة خلال حفل الاستقبال بالرئيس الأميركي جو بايدن، الأول بينهما منذ توليه السلطة، ليصبح بذلك الرئيس الأميركي رقم 13 الذي تلتقي به ملكة بريطانيا منذ اعتلائها العرش قبل 69 عاماً.

وكانت الملكة قد استقبلت سلف بايدن، دونالد ترمب خلال زيارة مثيرة للجدل قام بها إلى بريطانيا في يونيو 2019.

ويأتي هذا اللقاء خلال حضور الرئيس الأميركي إلى بريطانيا، للمشاركة في قمة مجموعة السبع، إلى جانب قادة ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا في الفترة من من 11 إلى 13 يونيو.

الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة المالكة في الطريق لحضور حفل استقبال قادة دول مجموعة السبع على هامش القمة التي تستضيفها المملكة المتحدة – 11 يونيو 2021 – AFP

صورة تذكارية للملكة إليزابيث الثانية مع قادة دول مجموعة السبع – 11 يونيو 2021 – AFP