تحذير من تناول القهوة قبل الطعام أو بعده مباشرة..

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أوضحت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، خبيرة التغذية الروسية، لماذا لا ينصح بتناول القهوة قبل تناول الطعام أو بعده مباشرة.

وقالت في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن شرب القهوة مع وجبة الفطور، ليست عادة صحية. لأن القهوة تمنع امتصاص المواد المغذية المفيدة للجسم الموجودة في الطعام الذي نتناوله.

وتابعت ، “لا أنصح مرضاي بتناول القهوة على معدة فارغة، أو بعد تناول الطعام مباشرة. لأن القهوة تسبب خللا في عملية امتصاص معادن مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم، الضرورية والأساسية لصحة الرجال والنساء على حد سواء”.

وأشارت إلى أن الوقت المثالي لشرب القهوة هو الفترة بين وجبات الطعام الرئيسية، حيث في هذه الحالة ستعمل جميع الخصائص المفيدة للقهوة ، ويبقى التوازن المعدني في الجسم مستقرا.

وأضافت، “يفضل تناول القهوة في الفترة بين وجبات الطعام الرئيسية كنوع من الطقوس اليومية، التي يجب أن تكون على الأقل قبل نصف ساعة من تناول الطعام، أو بعد مضي ساعة على الأقل بعد تناوله”.