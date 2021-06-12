أكثر من 100 مشروع تنموي تستقطب مجتمع الأعمال في معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي

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ويشهد المعرض خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان ” كيف نكون قدوة في العالم الرقمي “، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، إلى جانب تطوير الخدمات في ظل التقنية.

من جانبهم أثنى مسؤولو غرفة جدة خلال زيارتهم للمعرض على الجهود المبذولة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة، ونائبه، لإطلاق هذا المعرض بتقنية رقمية لتعريف أهالي المنطقة وزوارها بالمشروعات التنموية.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي أن المعرض الذي شيدته الإمارة يأتي استشعاراً من أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومسؤولي القطاعات الحكومية بأهمية مكة الدينية والاجتماعية ، وهو مدعاة للفخر خصوصاً مع إقامته تحت سقف أكبر قبة بالعالم.

بدوره نوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فايز بن عبدالله الحربي بأن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنموياً وتقنياً، وهو غير مستغرب على أمير منطقة مكه ونائبه.

من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة سارة العايد أن المعرض سلط الضوء على المنجزات التي تحقّقت في المنطقة على مدى 14 عاماً، كما قدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة.