اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مباريات

اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مباريات

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اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مباريات

اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مباريات
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المناطق - الرياض

تتواصل اليوم السبت متعة منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثلاث مباريات.

وتقام مباراة واحدة عن منافسات المجموعة الأولى تجمع بين ويلز وسويسرا، ومباراتان عن المجموعة الثانية؛ حيث تلعب الدنمارك ضد فنلندا، وروسيا أمام بلجيكا.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت حسب توقيت غرينيتش؛ بحسب روسيا اليوم:

ويلز × سويسرا – الساعة الواحدة ظهرًا. م

الدنمارك × فنلندا – الساعة الرابعة عصرًا.

روسيا × بلجيكا – الساعة السابعة مساء.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا انطلقت أمس الجمعة بمواجهة منتخب إيطاليا وضيفه التركي، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

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