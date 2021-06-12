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البنتاغون يستعيد 2.2 مليار خصصها ترامب لبناء الجدار الحدودي

البنتاغون يستعيد 2.2 مليار خصصها ترامب لبناء الجدار الحدودي
http://almnatiq.net/?p=992427
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، “البنتاغون”، الجمعة، أنها ستستعيد 2.2 مليار دولار لمشاريع البناء العسكرية، كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قد سحبتها ضمن مبلغ مالي لدفع تكاليف جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكتبت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، في مذكرة، أن الأموال ستذهب إلى 66 مشروعا في 16 دولة و 11 ولاية أميركية وثلاثة أقاليم خلال السنة المالية 2021.

ومن بين المبالغ، 79 مليون دولار لمدرسة ابتدائية لأطفال العسكريين في ألمانيا، و 94 مليون دولار لمدرسة أخرى في اليابان، ومشاريع عسكرية في غوام، وألاسكا، بالإضافة إلى العديد من الحظائر والمساكن والمتاجر والمرافق الأخرى.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في أواخر أبريل، أنها ستلغي مشاريع الجدار الحدودي التي تم تمويلها من خلال وزارة الدفاع، وستعيد الأموال إلى مشاريع البناء العسكرية.

وحول ترامب المليارات من أموال البنتاغون، بما في ذلك 3.6 مليار دولار نحو بناء الجدار، باستخدام سلطات الطوارئ بعد أن رفض الكونغرس تمويل المشروع بالكامل مباشرة.

لكن بايدن ألغى في يومه الأول في منصبه، حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب على طول الحدود الجنوبية، وأوقف بناء الجدار من أجل إجراء مراجعة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الجمعة، إن من بين 123 مشروعا أصليا تم تجريدها من تمويلها، فإن الأموال المخصصة لأكثر من 50 مشروعا منها قد استخدمت بالفعل في الجدار الحدودي.

وأعلن كيربي أن الوزارة حددت المشاريع التي ستحصل على جزء من 2.2 مليار دولار، بعد التحدث مع البنتاغون وقادة الخدمة وكذلك قادة العمليات.

ويحسب إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فقد تم بناء أكثر من 340 ميلا من الجدار الحدودي منذ عام 2019، باستخدام أموال البنتاغون.

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