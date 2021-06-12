إيران تبدأ استخدام لقاح محلي في التطعيم ضد فيروس كورونا

إيران تبدأ استخدام لقاح محلي في التطعيم ضد فيروس كورونا

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إيران تبدأ استخدام لقاح محلي في التطعيم ضد فيروس كورونا

إيران تبدأ استخدام لقاح محلي في التطعيم ضد فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=992430
المناطق - وكالات

بدأت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، تطعيم السكان في مدينة مشهد ضد فيروس كورونا باللقاح المحلي “إيران بركت”.

إيران تبدأ استخدام لقاح محلي في التطعيم ضد فيروس كوروناإيران تنتج مليون جرعة من لقاح محلي مضاد لكورونا

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية أن حملة التطعيم باللقح المحلي ستبدأ في الأيام القليلة القادمة في المحافظات الأخرى.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيع، إنه بمجرد تسلم السلطة الصحية للقاح المحلي، سيتوسع برنامج التطعيم في البلاد بشكل كبير.

وفي 9 فبراير الماضي بدأت إيران حملة تطعيم مجاني ضد فيروس كورونا، باستخدام اللقاح الروسي “سبوتنيك V”، وكذلك اللقاح الصيني “سينوفارم”.

هذا وقد أعلن مدير أبحاث لقاح “بركت”، حسن جليلي، نهاية الشهر الماضي، أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

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