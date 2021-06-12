هبوط طائرة أمريكية اضطراريًا لإنقاذ راكب سعودي

هبوط طائرة أمريكية اضطراريًا لإنقاذ راكب سعودي

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هبوط طائرة أمريكية اضطراريًا لإنقاذ راكب سعودي

هبوط طائرة أمريكية اضطراريًا لإنقاذ راكب سعودي
http://almnatiq.net/?p=992436
المناطق - الرياض

اضطرت طائرة أمريكية، الهبوط في ولاية جورجيا لتقديم العناية الطبية اللازمة لراكب سعودي يبلغ من العمر 44 عامًا بعد أن تعرض لأزمة قلبية.

وجاء ذلك أثناء الرحلة المتجهة إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، مساء أمس الجمعة؛ حيث طلب قائد الطائرة من خلال الإعلان الداخلي مساعدة أحد الأطباء أو المتخصصين المتواجدين على متن الرحلة، وتقدم طبيب وممرضة، وأجروا الإسعافات الأولية اللازمة للراكب قبل أن تهبط الطائرة في جورجيا لنقله إلى المستشفى.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم مستشفى مدينة أتلانتا جورجيا العام، أنه تم فحص الراكب بشكل كامل وتقديم الخدمات الطبية اللازمة له، ويمكنه الخروج للسفر خلال الـ24 ساعة المقبلة، لافتًا إلى أن الراكب عانى من أزمة قلبية طفيفة وحالته الصحية مستقرة تمامًا.

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