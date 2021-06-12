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مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية تدعو لضمان حصول “العالم بأسره” على اللقاحات

مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية تدعو لضمان حصول “العالم بأسره” على اللقاحات

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مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية تدعو لضمان حصول “العالم بأسره” على اللقاحات

مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية تدعو لضمان حصول “العالم بأسره” على اللقاحات
http://almnatiq.net/?p=992441
المناطق - وكالات

دعت مديرة الوكالة الأوروبّية للأدوية الجمعة إلى ضمان حصول “العالم بأسره” على اللقاحات المضادّة لكوفيد-19، في حين يُتوقّع أن تُقدّم القوى العظمى في مجموعة السبع تعهّداً بتوفير مليار جرعة للدول الأكثر فقراً.

وأكّدت إيمير كوك في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّ الهيئة المنظّمة للدواء في أوروبا لا تزال واثقةً بفعاليّة اللقاحات المضادّة لفيروس كوفيد-19 في مواجهة انتشار نسخ متحوّرة من الفيروس، غير أنّها أشارت إلى أنّ الوضع يمكن أن “يتطوّر سريعاً”.

ويُنتظر أن يُضفي قادة مجموعة السبع الطابع الرسميّ، خلال قمّتهم في خليج كاربيس في إنجلترا، على وعد بتقديم مليار جرعة لأكثر الفئات حرماناً، في لفتة تُعتبر مشجّعة لكنّها غير كافية بالنسبة إلى كثير من المنظّمات غير الحكوميّة.

وقالت كوك “هذا ليس ضمن اختصاص الوكالة الأوروبّية للأدوية، لذلك لا يمكنني التحدّث إلا من وجهة نظر شخصيّة، وأعتقد فعلاً أنّنا في حاجة إلى ضمان توافر (اللقاحات) والوصول إليها في أنحاء العالم كافّة، وليس فقط في البلدان القادرة على شرائها”.

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