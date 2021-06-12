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توافق على حكومة للإعمار.. جديد لقاءات فصائل فلسطين

توافق على حكومة للإعمار.. جديد لقاءات فصائل فلسطين
http://almnatiq.net/?p=992444
المناطق - الرياض

بعد أن أبلغت مصر الفصائل الفلسطينية بتأجيل موعد الحوارات التي كان من المقرر أن تنطلق في القاهرة اليوم السبت وغدا الأحد، دون تحديد موعد جديد عادت وفودها إلى فلسطين للتشاور مع قيادتها.

وكشفت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ” العربية.نت” أن وفود حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي التقوا في القاهرة للتباحث حول ملفات كثيرة حيث جرى بحث سبل تحقيق الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني وفق شراكة وطنية.

وقال منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضيه التعبئة والتنظيم لـ “فتح” لـ “العربية. نت ” إن وفد الحركة عاد لفلسطين للتشاور مع القيادة، وطرح وجهات نظر الفصائل الأخرى، وسيعود مرة أخرى إلى مصر بعد يومين”.

كما أكد أن فتح تطالب أن تكون الأولوية في أي حوار تشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني، مهمتها الأساسية معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتتولى ملف الإعمار ويمكن أن يطلق عليها حكومة الإعمار .

إلى ذلك، أوضح أن هناك توافقا بين كافة الفصائل وعلى رأسها فتح وحماس والجهاد على شراكة وطنية كاملة وحكومة إعمار بشكل عاجل .

وكانت السلطات المصرية قررت تأجيل اجتماعات الفصائل التي كانت مقررة اليوم لمناقشة ملفات عالقة والتوصل لتوافق حولها، تمهيدا لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني والاتفاق على آليات إعادة إعمار غزة، إلا أنها عادت وقررت التأجيل لمنح الفصائل فرصة للتشاور.

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