قائمة بالدول التي يمكن لمستخدمي توكلنا الاستفادة من خدمات التطبيق بها

المناطق - الرياض

أُتيح تطبيق توكلنا للعمل في عدة دول حول العالم، والذي يطبق عليهم دول المرحلة الأولى.

وتتمثل تلك الدول في: المملكة، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، دولة قطر، سلطنة عمان، الأردن، الجزائر، السودان، الصومال، المغرب، تونس، جيبوتي، فلسطين، ليبيا، مصر، موريتانيا، البوسنة والهرسك، إندونيسيا، أفغانستان، أوزبكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، نيجيريا، الهند، إريتريا.

وتشمل القائمة: أثيوبيا، سيريلانكا، الفليبين، بنغلاديش، البرتغال، التشيك، الدنمارك، السويد، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، إسبانيا، إستونيا، إيطاليا، أندورا، أيرلندا، أيسلندا، بروناي، بلجيكا، بولندا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا.

وتضم دول: سنغافورة، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطا، ماليزيا، موناكو، نيوزيلاندا، هولندا، الجبل الأسود، المالديف، أذربيجان.