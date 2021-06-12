ضبط 4 صواريخ كاتيوشا مع منصاتها في محافظة ديالى شمال شرق بغداد

المناطق - وكالات

ضبطت وحدة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أربعة صواريخ كاتيوشا مع منصات إطلاقها في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم، أن الصواريخ والمنصات التي ضبطت من قبل وحدة الاستخبارات,كانت مخبأة في أحد البساتين بمنطقة” زنبور بمحافظة ديالى,ومهيأة لاستهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.