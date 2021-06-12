تسجيل 2123 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات في الإمارات

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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2123 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، وشفاء 2094 حالة .

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 596.017 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1724 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 575.288 حالة .