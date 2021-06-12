احدث الأخبار

القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته الميدانية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية بالمحافظات الحدودية
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 1077 حالة إصابة جديدة بكورونا و 16 حالات وفيات
أبرز المواد
 الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتدابير التي أعلنتها المملكة لتنظيم شعيرة الحج هذا العام
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي تؤيد قرار المملكة بشأن ضوابط وآليات حج هذا العام 1442
أبرز المواد
 تسجيل 2123 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات في الإمارات
أبرز المواد
 ضبط 4 صواريخ كاتيوشا مع منصاتها في محافظة ديالى شمال شرق بغداد
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يدشن نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
أبرز المواد
 الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين قرار موفق للحفاظ على الأنفس البشرية
أبرز المواد
 «العدل»: سجل الأسرة كافي عند رغبة الزوج بتوثيق الطلاق دون عقد النكاح
أبرز المواد
 قائمة بالدول التي يمكن لمستخدمي توكلنا الاستفادة من خدمات التطبيق بها
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تعلن قصر حج هذا العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة
أبرز المواد
القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته الميدانية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية بالمحافظات الحدودية

القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته الميدانية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية بالمحافظات الحدودية

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 1077 حالة إصابة جديدة بكورونا و 16 حالات وفيات

“الصحة”: تسجيل 1077 حالة إصابة جديدة بكورونا و 16 حالات وفيات

أبرز المواد
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتدابير التي أعلنتها المملكة لتنظيم شعيرة الحج هذا العام

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتدابير التي أعلنتها المملكة لتنظيم شعيرة الحج هذا العام

أبرز المواد
رابطة العالم الإسلامي تؤيد قرار المملكة بشأن ضوابط وآليات حج هذا العام 1442

رابطة العالم الإسلامي تؤيد قرار المملكة بشأن ضوابط وآليات حج هذا العام 1442

أبرز المواد

القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته الميدانية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية بالمحافظات الحدودية

القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته الميدانية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية بالمحافظات الحدودية
http://almnatiq.net/?p=992464
المناطق - وكالات

كثفت الفرق التوعوية بالقطاع الصحي الجنوبي بمنطقة جازان بالتعاون مع فريق التمكين المجتمعي، جولاتها الميدانية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالمساجد والجوامع والأسواق والمراكز التجارية وأماكن التجمعات بالقطاع الجنوبي بالمنطقة.
وتهدف الحملات إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع على مدى أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، وتشجيع المواطنين والمقيمين وحثهم على التوجه إلى مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف المواقع، لأخذ اللقاح وأهمية هذه الخطوة في الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا بإذن الله

روابط ذات صلة

“الصحة”: تسجيل 1077 حالة إصابة جديدة بكورونا و 16 حالات وفيات

“الصحة”: تسجيل 1077 حالة إصابة جديدة بكورونا و 16 حالات وفيات
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتدابير التي أعلنتها المملكة لتنظيم شعيرة الحج هذا العام

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتدابير التي أعلنتها المملكة لتنظيم شعيرة الحج هذا العام
رابطة العالم الإسلامي تؤيد قرار المملكة بشأن ضوابط وآليات حج هذا العام 1442

رابطة العالم الإسلامي تؤيد قرار المملكة بشأن ضوابط وآليات حج هذا العام 1442

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*