القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته الميدانية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية بالمحافظات الحدودية

المناطق - وكالات

كثفت الفرق التوعوية بالقطاع الصحي الجنوبي بمنطقة جازان بالتعاون مع فريق التمكين المجتمعي، جولاتها الميدانية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالمساجد والجوامع والأسواق والمراكز التجارية وأماكن التجمعات بالقطاع الجنوبي بالمنطقة.

وتهدف الحملات إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع على مدى أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، وتشجيع المواطنين والمقيمين وحثهم على التوجه إلى مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف المواقع، لأخذ اللقاح وأهمية هذه الخطوة في الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا بإذن الله