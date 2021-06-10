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اختتام سباق كأس المفاريد للهجن في محافظة الوجه

اختتام سباق كأس المفاريد للهجن في محافظة الوجه
http://almnatiq.net/?p=992492
المناطق - تبوك

اختتم اليوم في محافظة الوجه سباق كأس المفاريد 2021 للهجن في نسخته الأولى على كأس إمارة منطقة تبوك وكأس محافظة الوجه وذلك في ميدان الوجه النموذجي, الذي استمر يومين.
وشمل السباق الختامي فئه المفاريد البكار بمسافه قدرها 2 كم وبلغ عدد الاشواط 22 شوطاً.
وحصل على المركز الأول لكأس منطقة تبوك لفئه البكار المفاريد المطية “الذهبية” للمالك فهد بن جروح الشمري بينما حصل على المركز الأول لكأس محافظة الوجه لفئه البكار المفاريد المطية (الشاه ينيه) للمالك محمود بن سلم الحويطي.

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