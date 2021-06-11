احدث الأخبار

٢٤٠ الف نحله تغطي وجه نحال الباحة
منطقة الباحة
 رحلة الزيتون بمهرجان زيتون الجوف الدولي بين الثقافات الأغريقية والثقافات المعاصرة
منطقة الجوف
 شرطة الشرقية: القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض
المنطقة الشرقية
 اختتام سباق كأس المفاريد للهجن في محافظة الوجه
منطقة تبوك
 زوار معرض مشروعات مكة يوثقون بأجهزتهم الأجنحة المشاركة داخل قبة جدة
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يثمن قرار المملكة بشأن موسم الحج لهذا العام
أبرز المواد
 الشيخ السديس يشيد بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة.. ويؤكد أنه قرار حكيم ينطلق من أصول الشريعة الإسلامية
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تحصل على اعتماد التميز المؤسسي وفق معايير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM
أبرز المواد
 وزير الصحة ونائب وزير الحج: المملكة تتابع بدقة سلامة الحجاج.. وعملت نموذجاً يتوافق مع أعلى معايير الاشتراطات الصحية
أبرز المواد
 اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بالدوحة لبحث قضية سد النهضة
أبرز المواد
 لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى تناقش التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومشاريعها البحثية
أبرز المواد
 القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته الميدانية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية بالمحافظات الحدودية
أبرز المواد
٢٤٠ الف نحله تغطي وجه نحال الباحة

٢٤٠ الف نحله تغطي وجه نحال الباحة

منطقة الباحة
رحلة الزيتون بمهرجان زيتون الجوف الدولي بين الثقافات الأغريقية والثقافات المعاصرة

رحلة الزيتون بمهرجان زيتون الجوف الدولي بين الثقافات الأغريقية والثقافات المعاصرة

منطقة الجوف
شرطة الشرقية: القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض

شرطة الشرقية: القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض

المنطقة الشرقية
اختتام سباق كأس المفاريد للهجن في محافظة الوجه

اختتام سباق كأس المفاريد للهجن في محافظة الوجه

منطقة تبوك

رحلة الزيتون بمهرجان زيتون الجوف الدولي بين الثقافات الأغريقية والثقافات المعاصرة

رحلة الزيتون بمهرجان زيتون الجوف الدولي بين الثقافات الأغريقية والثقافات المعاصرة
http://almnatiq.net/?p=992493
المناطق - الجوف

تنفرد شجرة الزيتون بقيمتها الغذائية والبيئية والاقتصادية، عرفت منذ القدم بفوائدها التي لا تحصى في زيتونها وزيتها وخشبها وورقها.

واقترنت منطقة الجوف بهذه الشجرة المباركة بفضل خصوبة أراضيها ووفرة المياه الجوفية واعتدال الأجواء، وتتصدر مناطق المملكة بنسبة 76 % في إنتاج زيت الزيتون ، وتتمز بأنها أحد أهم الوجهات العالمية للاستثمار بالزيتون بحكم موقعها بين خطي العرض 30 و 45 في القسم الشمالي للكرة الأرضية.

وضمن الفعاليات المقامة حالياً بمهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر، يجوب الزائر عبر محطات متحف رحلة الزيتون ليتعرف على السمات والميز النسبية لهذه الشجرة المباركة، بدءاً من مواضع ذكر الزيتون في القرآن الكريم ثم التعريف بأنواعه ومواطن زراعته، متنقلاً بتقنية الواقع الافتراضي ليتعرف على الوسائل التقليدية لاستخلاص الزيت ، وارتباط هذه الشجرة بمعيشة الشعوب في مختلف الحضارات الأغريقية والرومانية والفرعونية ، وأبرز الأشجار المعمرة، لتختتم الجولة بعرض لمسيرة مهرجان الزيتون بالجوف وتطوره.

وفي الجانب الآخر من المتحف تُبرز عُروض المسرح السينمائي نجاح منطقة الجوف في زراعة شجرة الزيتون ومدى الاهتمام الحكومي وتهيئة الفرص لإقامة المشروعات العملاقة ما نتج عنه تتويجها عالمياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، باحتضان أكبر كمية لأشجار الزيتون في العالم في بستان واحد ، إضافة إلى تسليط الضوء على منتجات هذه الشجرة.

روابط ذات صلة

“بيت الصحة” توعية ولقاحات وتبرع بالدم في مهرجان زيتون الجوف الدولي

“بيت الصحة” توعية ولقاحات وتبرع بالدم في مهرجان زيتون الجوف الدولي
120 متطوعاً ومتطوعة يساهمون في تنظيم فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي

120 متطوعاً ومتطوعة يساهمون في تنظيم فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي
تكليف «الرشيدي» مديرًا للشؤون الصحية بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ لمدة عام

تكليف «الرشيدي» مديرًا للشؤون الصحية بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ لمدة عام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*