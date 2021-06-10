أمير الحدود الشمالية يشيد بتحقيق فرع الموارد البشرية المركز الأول في أداء التسوية الودية على مستوى المملكة

المناطق - الحدود الشمالية

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بإنجاز فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في تحقيق المركز الأول في مؤشرات وإحصائيات شهر مايو 2021 م الخاصة بأداء التسوية الودية.

وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس صورة إيجابية في مؤشرات الأداء وتحقيق المراكز المتقدمة، حاثاً على أهمية تحقيق المطلوب من نسب الصلح المستهدفة, وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع أطراف العمل عن طريق إنهاء القضايا العمالية في المنشآت والمؤسسات، متمنياً مزيداً من التوفيق والسداد.