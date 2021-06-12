احدث الأخبار

يورو 2020.. ويلز تنتزع تعادلاً من سويسرا
الرياضة
 سقوط وإنعاش قلبي.. إريكسن “لاعب الدنمارك” يثير الرعب في أمم أوروبا
أبرز المواد
 مجموعة السبع دول تعلن عن إجراءات مشتركة لإنهاء دعم إنتاج الفحم بحلول نهاية عام 2021
أبرز المواد
 “البيئة” تحذر من خطورة وضع الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي
أبرز المواد
 وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
أبرز المواد
 شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية
أبرز المواد
 مفتي مصر يشيد بقرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة هذا العام بسبب كورونا
أبرز المواد
 صحة الشرقية تنظم حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم
المنطقة الشرقية
 صحة الشرقية تنظم حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم
المنطقة الشرقية
 بر جازان تنهي مبادرتها الخيرية العاشرة لعام 2021 بتوزيع 16 ألف سلة غذائية
منطقة جازان
 أمير منطقة جــازان يعزي بوفاة المستشار بالديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يرأس غد الأحد جلسة مجلس المنطقة
منطقة جازان
يورو 2020.. ويلز تنتزع تعادلاً من سويسرا

يورو 2020.. ويلز تنتزع تعادلاً من سويسرا

الرياضة
سقوط وإنعاش قلبي.. إريكسن “لاعب الدنمارك” يثير الرعب في أمم أوروبا

سقوط وإنعاش قلبي.. إريكسن “لاعب الدنمارك” يثير الرعب في أمم أوروبا

أبرز المواد
مجموعة السبع دول تعلن عن إجراءات مشتركة لإنهاء دعم إنتاج الفحم بحلول نهاية عام 2021

مجموعة السبع دول تعلن عن إجراءات مشتركة لإنهاء دعم إنتاج الفحم بحلول نهاية عام 2021

أبرز المواد
“البيئة” تحذر من خطورة وضع الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي

“البيئة” تحذر من خطورة وضع الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي

أبرز المواد

مفتي مصر يشيد بقرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة هذا العام بسبب كورونا

مفتي مصر يشيد بقرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة هذا العام بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=992514
المناطق - الرياض

أشاد مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، بقرار المملكة العربية السعودية تنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار جائحة فيروس كورونا .
وقال الدكتور علام في بيانٍ اليوم : إن قرار السُلطات السعودية قرارٌ حكيم يراعي عدم تعطيل فريضة الحج والحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، باعتبار أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو ما يعكس وعي وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله”، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم والعمل على حمايتهم من خطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء.
وأضاف أن قرار المملكة إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين بالداخل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة الحجيج وضيوف الرحمن، ويأتي استنادًا للقاعدة الفقهية “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.
وثمّن مفتي جمهورية مصر العربية جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن سُلطات المملكة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سُبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.
وأكد مفتي مصر تأييده ودعمه بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن.

روابط ذات صلة

سقوط وإنعاش قلبي.. إريكسن “لاعب الدنمارك” يثير الرعب في أمم أوروبا

سقوط وإنعاش قلبي.. إريكسن “لاعب الدنمارك” يثير الرعب في أمم أوروبا
مجموعة السبع دول تعلن عن إجراءات مشتركة لإنهاء دعم إنتاج الفحم بحلول نهاية عام 2021

مجموعة السبع دول تعلن عن إجراءات مشتركة لإنهاء دعم إنتاج الفحم بحلول نهاية عام 2021
“البيئة” تحذر من خطورة وضع الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي

“البيئة” تحذر من خطورة وضع الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*