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بر جازان تنهي مبادرتها الخيرية العاشرة لعام 2021 بتوزيع 16 ألف سلة غذائية

بر جازان تنهي مبادرتها الخيرية العاشرة لعام 2021 بتوزيع 16 ألف سلة غذائية
http://almnatiq.net/?p=992521
جــازان- فضه عطيف؛

استمراراً للنجاح وتحقيقاً لرؤية المملكة المستقبلية تنهي جمعية البر الخيرية بجازن مبادرتها الخيرية العاشرة لعام 2021م تحت شعار “سعادتكم هدفنا”..
وذلك إكمالًا لمسيرة الجمعية لحملاتها الخيرية بالمنطقة لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر الأكثر إحتياجاً وأسر الأيتام والأرامل والمطلقات بمنطقة جازان،
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ -البلاد والعباد وولاة أمرها- لكل ما يحبه ويرضاه وأن يرفع البلاء عن كافة الأمة الإسلامية وأن يديم على الجميع الصحة والعافية..

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