احدث الأخبار

وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
أبرز المواد
 شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية
أبرز المواد
 مفتي مصر يشيد بقرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة هذا العام بسبب كورونا
أبرز المواد
 صحة الشرقية تنظم حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم
المنطقة الشرقية
 صحة الشرقية تنظم حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم
المنطقة الشرقية
 بر جازان تنهي مبادرتها الخيرية العاشرة لعام 2021 بتوزيع 16 ألف سلة غذائية
منطقة جازان
 أمير منطقة جــازان يعزي بوفاة المستشار بالديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يرأس غد الأحد جلسة مجلس المنطقة
منطقة جازان
 مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الخدمات العلاجية لـ980 طفلا في الحديدة
أبرز المواد
 الإمارات والبحرين والكويت ترحب بقرار المملكة قصر أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يشيد بتحقيق فرع الموارد البشرية المركز الأول في أداء التسوية الودية على مستوى المملكة
منطقة الحدود الشمالية
 إنسان تدشن اللجنة العمالية كأول منظمة خيرية بالمملكة
منطقة الرياض
وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

أبرز المواد
شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية

شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية

أبرز المواد
مفتي مصر يشيد بقرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة هذا العام بسبب كورونا

مفتي مصر يشيد بقرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة هذا العام بسبب كورونا

أبرز المواد
صحة الشرقية تنظم حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم

صحة الشرقية تنظم حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم

المنطقة الشرقية

وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
http://almnatiq.net/?p=992535
المناطق - واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الـ 21 من الشهر ذاته، وينظمها نادي الوحدة على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله في جدة.
وحضر حفل الافتتاح صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة العربية الأولمبية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وعدد من الشخصيات الرياضية ومنسوبي الفرق المشاركة.
وألقى سمو وزير الرياضة، كلمة رحّب خلالها بالفرق المشاركة بهذه البطولة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، وتقديم مستوى فني مميز يليق بهذا الحدث القاري الكبير، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث الآسيوي المهم، ما هو إلا امتداد لاستضافتها العديد من المناسبات والبطولات العالمية والقارية الكبرى خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الرياضة بالمملكة من القيادة الرشيدة، الذي بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم، أصبحت المملكة مركزًا عالميًّا مهمًّا لاستقبال الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب.
وستشهد البطولة مشاركة 11 فريقاً آسيوياً تم توزيعهم على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مضر السعودي، العربي القطري، شاهد كازرون الإيراني، السالمية الكويتي، والنجمة البحريني، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: الوحدة السعودي، أوزبك الأوزباكستاني، القطن اليمني، مس كيرمان الإيراني، الدحيل القطري، والكويت الكويتي.

روابط ذات صلة

شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية

شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية
مفتي مصر يشيد بقرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة هذا العام بسبب كورونا

مفتي مصر يشيد بقرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة هذا العام بسبب كورونا
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الخدمات العلاجية لـ980 طفلا في الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الخدمات العلاجية لـ980 طفلا في الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*