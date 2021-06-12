مجموعة السبع دول تعلن عن إجراءات مشتركة لإنهاء دعم إنتاج الفحم بحلول نهاية عام 2021

المناطق - واس

أعلن قادة مجموعة السبع دول، اليوم، عن مجموعة من الإجراءات الملموسة لتسريع الانتقال العالمي بعيدًا عن توليد الفحم كجزء من جهودها لمكافحة أزمة المناخ .

وأوضح البيت الأبيض في بيان اليوم، أن مواجهة أزمة المناخ تقدم فرصة تاريخية لدول المجموعة لدفع الانتعاش الاقتصادي، وخلق الملايين من الوظائف النقابية ذات الأجر الجيد، وإعادة البناء بشكل أفضل مع الاستثمار في مستقبل أكثر مرونة وازدهارًا وإنصافًا وأمانًا.

وأكد البيان أنه اعترافًا بأن توليد الطاقة بالفحم هو أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، سيلتزم قادة مجموعة السبع دول بإنهاء الدعم الحكومي المباشر الجديد لتوليد الطاقة بالفحم الحراري الدولي بحلول نهاية هذا العام 2021.

وأشار إلى أنه دعما للبلدان النامية في تحولاتها بعيدًا عن الفحم، ستدرج كندا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضًا التزامًا جماعيًا جديدًا لتوفير ما يصل إلى 2 مليار دولار لدعم عمل صناديق الاستثمارات المناخية التي تركز على تسريع التحول من الفحم بالنسبة للبلدان النامية الرئيسية مع الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب على الوظائف والبنية التحتية لتمكين الانتقال إلى اقتصاد طاقة نظيفة أكثر موثوقية وازدهارًا.