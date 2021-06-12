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سقوط وإنعاش قلبي.. إريكسن “لاعب الدنمارك” يثير الرعب في أمم أوروبا

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سقوط وإنعاش قلبي.. إريكسن “لاعب الدنمارك” يثير الرعب في أمم أوروبا

سقوط وإنعاش قلبي.. إريكسن “لاعب الدنمارك” يثير الرعب في أمم أوروبا
الصدمة تسيطر على لاعبي الدنمارك
http://almnatiq.net/?p=992548
المناطق - وكالات

سقط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا، السبت، في الدور الأول من كأس أمم أوروبا، قبل أن يتدخل فريق إسعاف الطبي ويقدم له تدليكا قلبيا.

وهبط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر ميلانو بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملائه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وبعد نحو عشر دقائق من سقوطه، تم اخراج اللاعب على حمالة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق.

وهذه مشاهد صادمة تذكر بحالات دراماتيكية في ملاعب كرة القدم، على غرار كأس القارات 2003، عندما توفي الكاميروني مارك فيفيان فوي بسبب أزمة قلبية عن 28 عاما خلال المباراة ضد كولومبيا.


وكتب الاتحاد الأوروبي (ويفا) في حساب الدورة الرسمي “تم تعليق مباراة كأس أوروبا في كوبنهاغن بسبب حالة طبية طارئة”.

ووقعت الدنمارك في مجموعة ثانية تضم بلجيكا وروسيا اللتين تلعبان في وقت لاحق في سان بطرسبورغ.

وكان مقررا أن تلعب الدنمارك مباراتها الثانية ضد بلجيكا في 17 الجاري وروسيا في 21 منه.

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