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يورو 2020.. ويلز تنتزع تعادلاً من سويسرا

يورو 2020.. ويلز تنتزع تعادلاً من سويسرا
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المناطق - وكالات

تعادل منتخبا ويلز سويسرا 1-1، يوم السبت، في باكورة مبارياتهما عن المجموعة الأولى في مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو السبت.

وافتتح بريل إمبولو التسجيل لسويسرا (49)، فيما أدرك كيفر مور التعادل لويلز (74)، ليحصد كل منتخب نقطة ويتشاركا المركز الثاني في المجموعة التي تتصدرها إيطاليا بعد فوزها الجمعة 3-صفر على تركيا في افتتاح البطولة.

ويأمل مدرب ويلز روبرت بايج الذي استلم مهماته بعد استبعاد المدرب الأصيل نجم مانشستر يونايتد السابق راين غيغز بسبب تهم اعتداء على صديقته السابقة، إلى تكرار إنجاز فرنسا 2016.

حينها وقع المنتخب في مجموعة تضم عملاقاً كروياً آخر مثل إيطاليا وهو الجار الإنجليزي، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التصدر أمام “الأسود الثلاثة”، قبل إقصاء الجار الآخر إيرلندا الشمالية (1-صفر) في ثمن النهائي وبلجيكا القوية (3-1) في ربع النهائي، قبل أن تنتهي المغامرة في دور الأربعة على يد البرتغال التي أحرزت اللقب لاحقاً.

أما سويسرا المشاركة للمرة الخامسة في النهائيات، فلا تسعى إلا إلى التأهل ونفض غبار معاناتها في الأدوار الإقصائية.

وبدأت المباراة متكافئة بين المنتخبين، مع سيطرة متوازنة في وسط الملعب كان المنتخب الويلزي يستغلها بشكل أكبر للهجوم الضاغط.

وتُرجمت تلك المحاولات فرصة أولى لويلز في الدقيقة 15، عندما ارتقى كيفر مور أعلى من مدافعي سويسرا وحول عرضية برأسه باتجاه المرمى، لكن الحارس يان سومر كان بالمرصاد وحلّق للذود عن مرماه.

ورد السويسريون في الدقيقة 21 من ركينة وصلت إلى فابيان شار داخل منطقة الجزاء، وسددها في منتصف المرمى لكن الحارس داني وارد كان موجوداً للتصدي.

وتمكن إمبولو من افتتاح التسجيل لسويسرا في الدقيقة 49، بعدما حول لاعب ليفربول الإنجليزي جيردان شاكيري ركنية متقنة إلى مواطنه لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ليرتقى الأخير بشكل رائع ويحولها رأسية قوية في الشباك.

وبعد محاولات عدة من الويلزيين، حوّل جو موريل عرضية إلى وسط منطقة الجزاء، أتاها مور من بعيد ولكزها برأسه ليهز الشباك إلى يمين سومر، مدركاً التعادل (74).

وألغى الحكم هدفاً لسويسرا سجله ماريو غافرانوفيتش (86) بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وكاد إمبولو يعيد مشهد الهدف الأول في الدقيقة 90، لكن رأسيته هذه المرة لم تعبر الحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

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