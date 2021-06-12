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بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغاً بلدياً

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كورونا يتفشى سريعا في موسكو.. وعطلة أسبوع لأجل كبحه

كورونا يتفشى سريعا في موسكو.. وعطلة أسبوع لأجل كبحه
http://almnatiq.net/?p=992556
المناطق - واس

أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم السبت، عطلة عن العمل لمدة أسبوع لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في العاصمة الروسية.

وبحسب سلطات العاصمة الروسية، فإن هذه العطلة جرى منحها في مواجهة زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وقال سوبيانين في بيان “لا يمكننا التصدي لهذا الوضع” في موسكو حيث سجلت 6701 إصابة جديدة بكورونا السبت.

وأضاف المسؤول الروسي “لوقف ارتفاع معدلات الإصابة والحفاظ على أرواح الناس وقعت مرسوما” يقضي بأسبوع عطلة من 12 إلى 20 يونيو”.

وتشير البيانات الصحية في روسيا إلى أن عدد الإصابات الحالية بفيروس كورونا المستجد هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر.

وأودى وباء كورونا بحياة ما يزيد عن 126 ألف شخص في روسيا، بينما بلغ عدد المصابين خمسة ملايين و193 ألفا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد أثنى على إدارة سلطات بلاده لأزمة كورونا، مقارنة بأغلب دول العالم، لأن الناس ما زالوا في حجر ببلدان كثيرة.

لكن بوتن بدا متحفظا، وقال إن الوباء لم ينته حتى الآن، وهو ما يستوجب الحيطة والوقاية من تفشي الفيروس، رغم تقدم حملة التلقيح.

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