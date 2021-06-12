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بيان رسمي.. “يويفا” يكشف الحالة الصحية للدنماركي إريكسن
http://almnatiq.net/?p=992559
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، نقل نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، إلى المستشفى، وهو في حالة مستقرة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له عبر حسابه الرسمي لـ”يورو 2020” على موقع “تيويتر”: “بعد الحالة الطبية الطارئة للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، تم عقد اجتماع طارئ مع كل من المنتخبين ومسؤولي المباراة، وسيتم إرسال مزيد من المعلومات في الساعة (19:45) بتوقيت وسط أوروبا”.

وأضاف: “تم نقل اللاعب إلى المستشفى وحالته مستقرة”.

وتعرض كريستيان إريكسن لنوبة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي، اليوم السبت، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسقط إريكسن (29 عاما) على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة، على أرض الملعب، من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية تدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه.

وبعدها تم نقل النجم الدنماركي على نقالة وتم تغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور، ولكن انتشرت صورة للاعب وهو قد استعاد وعيه أثناء نقله من أرضية الملعب محملا على نقالة.

وخرج لاعبو المنتخبين من أرضية الملعب، بعد نقل اللاعب، ويبدو أن المباراة قد تأجلت.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عبر حسابه الرسمي لـ”يورو 2020″ على موقع “تويتر”: “تم تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 بسبب حالة طبية طارئة”.

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